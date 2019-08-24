Крупнейший грузоперевозчик из Франции отказался от Севморпути

Крупнейшая французская компания CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных перевозках по морю, проинформировала о том, что отказывается использовать маршрут Северного морского пути и иные маршруты в Арктике из экологических соображений. Об этом пишет Le Figaro.

Отмечается, что об этом решении заявил глава компании Родольф Сааде.

«Оно (решение. — Газета.Ru) принимается, несмотря на те крупные конкурентные преимущества, которые этот путь представляет для транспортных компаний», — заявил Сааде.

Как уточняется, изменение подхода компании объясняется взятыми на себя экологическими обещаниями.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» увеличила продажи экологичного судового топлива за счет развития круизного туризма.