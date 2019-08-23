Трамп призвал американские компании отказаться от производства в Китае

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что американские производители должны вернуть производство своей продукции обратно в страну и отказаться от Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома считает, что за последние годы Соединенные штаты потеряли триллионы долларов из-за Китая. По его словам, иностранные (в том числе китайские) производители воруют интеллектуальную собственность американских предпринимателей.

«Нам не нужен Китай, и, честно говоря, нам будет намного лучше без него», — написал Трамп на своей странице в твиттере.

Американский лидер обратился к отечественным предприятиям с просьбой найти альтернативу Китаю, в том числе перенести компании обратно в США и производить продукцию в своей стране.

Кроме того он добавил, что в течение дня введет дополнительные таможенные пошлины на импортируемые из КНР товары. Он отметил, что крайне важно следить за тем, чтобы в прибываемых их других стран товарах не был обнаружен фентанил, из-за которого умирают 100 тыс. американцев в год.

Ранее сообщалось, что Китай поднимет пошлины на импорт из США на $75 млрд.