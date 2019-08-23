Экономист прокомментировал идею 4-дневной рабочей недели

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал возможность перехода россиян на 4-дневную рабочую неделю, сообщает RT.

Он сказал, что в первую очередь имеет смысл посмотреть, в каких отраслях этот переход будет безболезнен. По его мнению, в организациях, связанных с возможностью удаленной работы, это будет даже приветствоваться.

«Это научные организации, бухгалтерия, это дизайнерские работы — всё то, что не требует постоянного присутствия в офисе», — пояснил Беляев.

Что касается профессий, связанных с производственным циклом и с каким-либо оборудованием, по мнению эксперта, их переход на дополнительное повышение производительности труда должен быть адекватным и взвешенным.

«Повышение производительности труда может идти по двум каналам: первый канал — это более интенсивная работа, второй — это оборудование рабочего места более производственным аппаратом», — пояснил Беляев.

По его словам, вопрос о переходе на рабочую четырехдневную неделю без сокращения заработка стоит рассматривать только в случае, если удастся выполнить эту задачу в производственных отраслях реального сектора экономики.

Ранее сообщалось, что Медведев считает возможным введение 4-дневной рабочей недели в перспективе.