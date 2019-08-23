Глава Всемирного банка встретился с главой нацбанка Украины

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходе двухдневного визита в Киев встретился с главой Национального банка Украины Яковом Смолием, сообщает УНИАН.

В ходе встречи участники обсудили укрепление украинского финансового сектора.

В частности, они затронули проблему роста объемов кредитования частного сектора и снижения доли неработающих кредитов.

Смолий поблагодарил представителей Всемирного банка за плодотворное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что в пятницу состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. В повестке — обсуждение экономических реформ на Украине.