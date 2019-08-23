Глава Всемирного банка встретился с главой нацбанка Украины
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Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходе двухдневного визита в Киев встретился с главой Национального банка Украины Яковом Смолием, сообщает УНИАН.
В ходе встречи участники обсудили укрепление украинского финансового сектора.
В частности, они затронули проблему роста объемов кредитования частного сектора и снижения доли неработающих кредитов.
Смолий поблагодарил представителей Всемирного банка за плодотворное сотрудничество.
Ранее сообщалось, что в пятницу состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. В повестке — обсуждение экономических реформ на Украине.