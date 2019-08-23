В Кремле оценили планы мексиканской компании продать SSJ 100 из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что мексиканская компания Interjet собирается продать российские самолеты Sukhoi SuperJet 100. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что отказ компании от самолетов из России не ударит по имиджу отечественной авиаотрасли.

Песков подчеркнул, что по мере увеличени яколичества эксплуатируемых самолетов, их характеристики и особенности будут только улучшаться. Представитель Кремля напомнил, что SSJ 100 активно эксплуатируются другими компаниями.

Пресс-секретарь президента добавил, что авиационная конъюнктура «штука очень непростая».

Ранее сообщалось, что мексиканская Interjet собирается продать российские самолеты.