СМИ назвали регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие – В Псковской области и Забайкальском крае, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что чиновники в ЯНАО и ХМАО зарабатывают 133 тыс. рублей в месяц. Это в семь раз больше, чем в Псковской области, где местные власти получают 18 тыс. рублей. В Забайкальском крае зарплата госслужащих приходится в 26,9 тыс. руб.

По данным исследования, средняя зарплата в органах местного самоуправления составляет около 37 тыс. рублей.

При этом в Москве оплата муниципальных чиновников – 91,4 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – 54 тыс. рублей.

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа выделяются среди средних показателей зарплат, так как это сырьевые регионы с высокими доходами.

Ранее были названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами.