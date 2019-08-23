Эксперт: покупку жилья откладывать не стоит – потом можно рефинансировать ипотеку

Семьям, которые хотят купить квартиру в ипотеку для решения жилищного вопроса, лучше не откладывать покупку, а в дальнейшем по мере снижения ставок можно воспользоваться рефинансированием. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

Он отмечает, что комфортное и современное жилье пользуется устойчивым спросом, его предложение ограничено с учетом локального характера спроса на новое жилье в определенных районах.

Улучшение макроэкономических условий и снижение стоимости фондирования позволили основным ипотечным банкам начать снижать ставки с мая 2019 года. По данным мониторингов, ставки предложения топ-15 банков в конце августа снизились до 9,7-9,8% (-0,8-1,0 п.п. к апрелю 2019 г.). Это – уровень сентября-октября 2018 года. «С учетом того, что ипотека – долгосрочный продукт (средний срок жизни кредита 5-7 лет, выдачи – 15-20) и высокого уровня конкуренции на рынке за качественного заемщика, многие участники учли в новых ставках не только фактически произошедшее, но и ожидаемое снижение стоимости фондирования: Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров», - отмечает Цыганов.

По мнению эксперта, когда ставки снова снизятся, выгоду могут получить и действующие ипотечные заемщики: в прошлом году, в период снижения ставок по ипотеке (в 2018 году средняя ставка накопленного портфеля составляла 12,5%, средняя ставка выдачи – около 9,5%) доля рефинансирования в общей выдаче ипотеки достигала 15%.

Сейчас вновь отмечается рост интереса к рефинансированию: ставки на продукт снижаются вместе со ставками на новые кредиты, что означает возможность для заемщиков снизить ставку по своему кредиту до текущего уровня. По экспертным расчетам, для среднего кредита в 2,2 млн рублей экономия от снижения ставки на 1 п.п. с 10,3% (ставка по выданной ипотеке в июне) до 9,3% составит 1,36 тыс. руб. в месяц, или 262 тыс. руб. (12% кредита) за весь срок кредита.