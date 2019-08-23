Последний иностранный покупатель SSJ 100 планирует их продать

Мексиканская компания Interjet ищет покупателей, чтобы продать российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, передают «Ведомости» со ссылкой на источник.

По данным издания, Interjet – это последняя иностранная компания, которая использует этот тип авиалайнеров.

При этом из 22 самолетов регулярно летают только шесть, остальные стоят на земле около полугода.

Отмечается, что компания планирует отказаться от судов из-за дорогих запчастей самолета, а также потому что их не устраивает послепродажное обслуживание поставщика.

Ранее сообщалось, что Россия предложит Саудовской Аравии SSJ 100 в VIP-версии.