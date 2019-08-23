Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал о том, когда по Крымскому мосту будут запущены поезда. Об этом сообащет РИА «Новости».

Он заявил, что железнодорожное сообщение планируется организовать к концу 2019 года.

Название компании оператора перевозок не уточняется.

Дитрих также отметил, что необходимые работы на Крымском мосту выполняются согласно графику.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту.