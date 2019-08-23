Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семей

Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Однако эта группа, как отмечается, не может позволить себе купить товары длительного пользования.

Также, в ведомстве отметили, что лишь 16,6% семей могут позволить себе все, за исключением покупки квартиры, дачи и машины.

Кроме того, уточняется, что 27,7% многодетных семей могут свободно себе купить еду, но при этом имеют трудности с покупкой одежды и оплатой ЖКХ.

Помимо этого, 2% семей заявляют, что им не хватает средств даже на еду. Лишь 0,7% многодетных семей могут позволить себе все, что посчитают нужным.