Суд не стал продлевать арест счетов Абызова

Басманный суд столицы не стал продлевать срок ареста имущества бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Дрозда.

По словам адвоката, московский суд выслушал аргументы защиты о незаконности ходатайства следователя, просящего продлить срока наложения ареста на имущество, и прислушался.

Таким образом, суд не стал увеличивать срок ареста на имущество на сумму почти 1 млн рублей.

Стоит отметить, что Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на 20 млрд рублей Абызова.