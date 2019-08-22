Названа сумма ущерба от паводков в Иркутской области

Сумму ущерба, причиненного паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, оценили в 35 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Леонида Ставицкого.

Как отмечается, такие данные предъявили представители федеральных органов исполнительной власти и администрации Иркутской области.

Точная сумма ущерба составляет 35,152 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что награждены сотрудники Росгвардии, участвовавшие в ликвидации последствий паводка под Иркутском.