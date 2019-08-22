Российские мужчины тратят в путешествиях больше женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования одного из российских банков, передает РИА «Новости».

Отмечается, что россияне также отдыхают за рубежом на 20% дольше, чем россиянки.

Уточняется, что за поездку мужчины тратят на 24% больше женщин. В среднем на отдыхе россияне оставляют 54 311 рублей, россиянки — 43 731 рублей.

Поясняется, что с возрастом сумма трат растет: наибольшую покупательскую активность проявляют женщины в возрасте 40-50 лет, мужчины — в возрасте 45-49 лет.

Ранее сообщалось, что более 80% россиян не любят фотографироваться.