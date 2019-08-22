На Украине рассказали о «похоронах антироссийских санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный прокомментировал прошедшую встречу президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщают местные СМИ.

По его мнению, прошедшие переговоры стали «похоронной процессией» антироссийских санкций. Дополнительным поводом для данного тезиса стали высказывания Макрона о России.

Безсмертный также выразил недовольство относительно позитивного характера переговоров двух лидеров.

Дипломат добавил, что президенты обсудили двустороннее сотрудничество и отметили рост товарооборота между странами.

Также Безсмертный подчеркнул, что, говоря о Донбассе, французский лидер использовал термин «украинский кризис» вместо «войны».

Ранее сообщалось, что украинский блогер пожелал Макрону увидеть в центре Парижа танки из России.