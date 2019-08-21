Объем инвестиций в проекты субъектов МСП Республики Алтай может составить 539 млн рублей

21 августа 2019 года делегация Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) посетила Республику Алтай для проведения стратегической сессии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

В ходе стратегической сессии представители Корпорации МСП приняли участие в презентации 3 инвестиционных проектов Республики Алтай, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации. В их числе – ООО «Экоспецстрой» (строительство лесоперерабатывающего комплекса), ОАО «Пилигрим» (строительство детского оздоровительного комплекса), ООО «Жемчужины Алтая» (строительство лечебно-оздоровительного круглогодичного лагеря для детей с образовательным уклоном). Общий объем инвестиций в проекты может достигнуть 539 млн рублей.

В рамках презентации проектов врио Главы Республики Алтай Олег Хорохордин сказал: «В Республике Алтай установка на поддержку малого и среднего предпринимательства особенно актуальна. Мы позиционируем себя как экологически чистый регион, где нужно развивать «зеленую», экологичную экономику, в первую очередь, сельское хозяйство, с акцентом на глубокую переработку продукции, а также туризм. Именно в этих отраслях мы видим наибольший потенциал, который нужно эффективно использовать в интересах населения, именно здесь будут создаваться новые инвестиционные площадки, предприятия и рабочие места».

Глава Корпорации МСП Александр Браверман отметил результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе.

«Сотрудничество Корпорации МСП и Правительства Республики Алтай позволяет обеспечить активное развитие сегмента МСП в регионе, способствует развитию инфраструктуры поддержки бизнеса. Так, объем привлеченной финансовой поддержки по низкой процентной ставке предпринимателями Алтайской Республики в рамках Национальной гарантийной системы в настоящее время составляет около 931 млн рублей», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Среди получивших финансовую поддержку – Медицинский реабилитационно-оздоровительный центр РелакМакс (ООО «Акцент»).

Компания получила финансирование по низкой ставке под поручительство Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Модернизация центра обеспечила расширение ассортимента предоставляемых услуг, создание новых рабочих мест и, в итоге, увеличение числа пользователей сервисов центра.

Представители Корпорации МСП провели встречу с предпринимателями Республики, в рамках которой прошла презентация сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. Этот ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др.

На данный момент Портал Бизнес-навигатора МСП охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тысяч человек. Всего в период с сентября 2016 года по август 2019 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 1 694 предпринимателя Республики Алтай.

Портал Бизнес-навигатора МСП является частью платформы «Россия – страна возможностей», созданной указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.

В ходе визита в регион представители Корпорации МСП провели круглый стол по вопросам участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков. Александр Браверман сообщил в ходе круглого стола, что за 2016-2019 годы общий объем договоров крупнейшими заказчиками с субъектами МСП, зарегистрированными в Республике Алтай, составил 11,15 млрд рублей.

Одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Республикой Алтай и крупнейшими заказчиками является прирост в 2018 году (по сравнению с 2017 годом) объёма закупок у субъектов МСП региона на 156% (на 2,6 млрд рублей).

В мероприятии также приняли участие заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай Вера Тондоева, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» Наталья Власова, региональный директор АО «МСП Банк» в г. Новосибирске Виталий Маринов, представители компаний-крупнейших заказчиков и электронных торговых площадок, предприниматели.

В рамках стратегической сессии был проведен круглый стол, посвященный развитию сельскохозяйственной кооперации в регионе.

Правительством Республики Алтай совместно с Корпорацией, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации реализуется Дорожная карта по созданию экспортно – ориентированного агропромышленного парка сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В рамках исполнения дорожной карты уже создан СПоК «Заря», для реализации проекта которого определен земельный участок, подготовлена проектно-сметная документация и планируется оказание кредитно-гарантийной поддержки на приобретение материально-технической базы.