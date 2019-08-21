Россия вошла в топ-10 стран для отдыха с детьми

Россия вошла в топ-10 стран, где можно отдохнуть с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно имеющимся данным, больше всего отелей для отдыха с детьми находится в Италии, США и Германии. Кроме того, первые строчки рейтинга заняли Франция, Испания, Австрия, Индия, Россия, Польша, Бразилия.

Чтобы отель подходил для отдыха с ребенком в нем должно быть специальное меню, игровая комната, а также возможность предоставить в номер детскую кроватку и услуги няни.

Также в гостинице может быть анимация, обучающие кружки и отдельные бассейны для детей.

Отмечается, что в России подходит 5% или 4000 отелей для отдыха с детьми. Это средний мировой показателей.

Самые подходящие условия для размещения с ребенком были представлены в Анапе, Адлере, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве.

Исследование проводилось с помощью базы отелей, куда вошли показатели 2 млн видов жилья.

Ранее стали известны самые популярные курорты России для отдыха с детьми в сентябре.