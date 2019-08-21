«Первосентябрьский капитал» предложили ввести в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке России Борис Чернышов предложил разработать и внедрить программу «Первосентябрьский капитал». Об этом передает RT.

Как стало известно, в рамках программы предлагается выделять родителям дополнительные деньги на сбор ребенка в школу.

Чернышев отмечает, что минимальный набор принадлежностей для учебы, среди которых одежда, обувь, канцтовары и другие товары, имеют достаточно высокую стоимость.

В связи с этим, по мнению чиновника, родителям приходиться повышать расходы на сбор ребенка в школу в ущерб прочим тратам на семью.

Также, согласно инициативе Чернышова, нужно ввести ограничение на стоимость школьной корзины, которая не должна быть выше 25% от зарплаты родителей.

Депутат уточняет, что государство должно взять на себя обязательство возмещать остальные расходы.