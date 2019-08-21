Румыния и США выступили против «Северного потока — 2»

США и Румыния заявили, что выступают против строительства «Северного потока — 2» и других аналогичных проектов. Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном Белым домом.

Согласно заявлению, страны считают энергетическую безопасность нацбезопасностью.

«Мы подчеркиваем наше несогласие с «Северным потоком — 2» и другими проектами, которые делают наших союзников и партнеров зависимыми от энергоносителей из России», — говорится в заявлении.

Уточняется, что страны готовы сотрудничать для того, чтобы в Румынии были достигнуты цели гражданской ядерной энергетики.

Ранее сообщалось, что высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации против строительства газопровода «Северный поток — 2».