В МИД России пообещали не ужесточать визовые требования для Финляндии

Глава консульского департамента российского МИД Иван Волынкин заявил, что российская сторона не будет отвечать Финляндии на ужесточение визовых требований для россиян и не создаст дополнительных трудностей в получении документов для их жителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия стремится к устранению любимых визовых барьеров, поэтому в настоящее время не планирует усложнять получение документов для граждан Финляндии.

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян. Теперь Финляндия будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.

Ранее в МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами.