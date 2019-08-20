В МИД России пообещали не ужесточать визовые требования для Финляндии
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Глава консульского департамента российского МИД Иван Волынкин заявил, что российская сторона не будет отвечать Финляндии на ужесточение визовых требований для россиян и не создаст дополнительных трудностей в получении документов для их жителей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия стремится к устранению любимых визовых барьеров, поэтому в настоящее время не планирует усложнять получение документов для граждан Финляндии.
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян. Теперь Финляндия будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.
Ранее в МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами.