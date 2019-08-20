В ЦБ оценили предложение блокировки подозрительных платежей

В Центральном Банке России прокомментировали предложение Ассоциации банков России (АБР), касающегося нового вида борьбы с мошенничеством. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ.

Отмечается, что изменения в законодательстве возможны только в том случае, если меры действительно эффективны. Однако АБР не представила расчетов и данных вместе с предложением блокировать карты при подозрительных операциях.

Кроме того, в пресс-службе заявили, что ЦБ ведет статистику в разрезе отношения суммы денежных средств, возмещенной клиентам, к сумме денежных средств, по которой получены уведомления от клиентов.

Также в Банке России напомнили, что статистике вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода. В то время как получение талона-уведомления в полиции может существенно превышать отмеченный срок.

«Таким образом увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять соответствующие меры после вывода злоумышленником похищенных средств», — добавили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что Ассоциация банков России (АБР) предложила новый вид борьбы с мошенничеством.