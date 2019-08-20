Банки предложили блокировать карты при подозрительных операциях

Ассоциация банков России (АБР) предложила новый вид борьбы с мошенничеством, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.

Согласно идеи проекта, необходимо внести поправки в законы, которые позволят блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них средств, списанных мошенническим путем.

Алексей Войлуков отметил, что на данный момент замораживать украденные суммы можно только в момент списания из банка отправителя, пока подтверждение не сделает сам отправитель.

Он добавил, что даже если клиент банка оперативно среагирует на хищение, то банк-отправитель уже не будет иметь юридических оснований для возврата средств.

Однако существует временная задержка между зачислением средств и снятием их в банкомате, и в это время у банка-отправителя будет возможность временно заблокировать полученные незаконным путем средства, заключил Войкулов.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей столкнулись с новыми схемами воровства денег с карт.