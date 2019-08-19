Доллар превысил 67 рублей

Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с 14 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 44 копейки до 67,03 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 74,34 рубля.

Ранее официальный курс европейской валюты на вторник, 20 августа, вырос на 72,57 коп. и составил 73,9484 руб