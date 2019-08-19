ДОМ.РФ увеличил до 10,2 млрд рублей чистую прибыль МСФО в 1 полугодии

АО «ДОМ.РФ» опубликовало в понедельник промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

Так, чистая прибыль за 1 полугодие 2019 года составила 10,2 млрд рублей, увеличившись на 4,5 млрд рублей или 78,4% год к году; рентабельность собственных средств достигла 14,8% по сравнению с 11,0% за аналогичный период прошлого года; портфель ипотечных активов составил 530,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 39,6 млрд рублей или 8,1%; достаточность собственных средств по состоянию на 30 июня 2019 года составила 15,5% по сравнению с 16,5% по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Основная задача ДОМ.РФ — содействие в достижении целей по развитию жилищной сферы, поставленных президентом В. В. Путиным в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и предусмотренных национальным проектом «Жилье и городская среда», напомнил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Он подчеркнул, что ключевой приоритет ДОМ.РФ — поддержка рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования в условиях перехода от долевого строительства к проектному финансированию.

По словам Плутника, на сегодняшний день уже 14,2 млн кв.м жилья строится с использованием счетов эскроу — около 12% от общего объема жилищного строительства.

«Мы видим поступательную динамику практически в каждом регионе — такие проекты реализуются в 71 из 85 субъектов Российской Федерации, и рассчитываем, что до конца года на новую модель перейдет не менее 25% строящегося жилья. Уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, созданный нами в соответствии с поручениями президента Российской Федерации В. В. Путина, на сегодня стал одним из ведущих кредиторов строительной отрасли — объем одобренных сделок с начала года превысил 100 млрд рублей, в стадии проработки — еще около 300 проектов объемом свыше 350 млрд рублей» — подчеркнул Александр Плутник.

Управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота подчеркнул, что данные отчетности ДОМ.РФ демонстрируют диверсификацию доходной базы за счет масштабирования функций единого института развития в жилищном секторе. «Положительный результат дала консервативная политика в отношении расходной базы. Перераспределение ресурсов отражает ориентацию ДОМ.РФ на стабильные и долгосрочные источники фондирования ипотечного жилищного кредитования», - отмечает эксперт.