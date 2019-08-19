Глава французских коммунистов выступил за отмену антироссийских санкций

Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьен Руссель заявил, что ЕС необходимо отменить экономические санкции в отношении России. Об этом сообщает BFM.

По его словам, когда ситуация с Крымом и Донбассом улучшится, следует взять курс на отмену антироссийских санкций.

Он отметил, что необходимо вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношения.

В связи с этим следует отменить санкции против России, заключил он.

Ранее сообщалось, что санкции США увеличили спрос на российскую нефть.