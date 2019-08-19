Глава французских коммунистов выступил за отмену антироссийских санкций
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Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьен Руссель заявил, что ЕС необходимо отменить экономические санкции в отношении России. Об этом сообщает BFM.
По его словам, когда ситуация с Крымом и Донбассом улучшится, следует взять курс на отмену антироссийских санкций.
Он отметил, что необходимо вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношения.
В связи с этим следует отменить санкции против России, заключил он.
Ранее сообщалось, что санкции США увеличили спрос на российскую нефть.