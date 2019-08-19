Торгпред заявил о заинтересованности РФ в соглашении с Британией после Brexit

Российский торгпред в Британии Борис Абрамов заявил, что российская сторона заинтересована в заключении с Лондоном торгового соглашения после ее выхода из Евросоюза. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, такая договоренность между Россией и Британией принесла бы пользу сразу двум странам.

Однако Абрамов подчеркнул, что Brexit не означает, что британская сторона откажется от антироссийских ограничений.

Он отметил, что после выхода Британии из ЕС, какой бы исход ни был, две страны продолжат торговать как минимум на условиях ВТО.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Борис Джонсон поклялся провести Brexit к намеченному сроку, то есть до 31 октября 2019 года