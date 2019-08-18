Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по запросу США

Гибралтар отклонил требование Соединенных Штатов продлить задержание иранского танкера Grace1. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства страны.

Как отмечается в документе, область законодательства Евросоюза уже, чем в США.

В правительстве Гибралтара пояснили, что власти не вправе настаивать на исполнение запросов ввиду особенностей законодательства ЕС, а также различий в режимах санкций, которые применяются против Ирана со стороны ЕС и США.

Власти Гибралтара уточнили, что оснований для дальнейшего задержания судна нет.

Ранее сообщалось, что суд в США решил арестовать иранский танкер Grace1.