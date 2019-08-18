Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по запросу США
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Гибралтар отклонил требование Соединенных Штатов продлить задержание иранского танкера Grace1. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства страны.
Как отмечается в документе, область законодательства Евросоюза уже, чем в США.
В правительстве Гибралтара пояснили, что власти не вправе настаивать на исполнение запросов ввиду особенностей законодательства ЕС, а также различий в режимах санкций, которые применяются против Ирана со стороны ЕС и США.
Власти Гибралтара уточнили, что оснований для дальнейшего задержания судна нет.
Ранее сообщалось, что суд в США решил арестовать иранский танкер Grace1.