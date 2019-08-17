Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд

Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд. Об этом он сказал в интервью «Стране.ua».

По его словам, ему известно, что Порошенко вывел только через одну госкомпанию от $700 млн до $800 млн. Он считает, что деньги вывели в виде рефинансирование на коммерческие банки, а после этого они уже попали в карманы различных людей.

«Все это делалось по распоряжению Порошенко», — подчеркнул Кислин

Также он рассказал, что обратился в Госдеп США с просьбой начать расследование против Порошенко и оно идет не меньше чем по трем статьям.

Ранее сообщалось, что Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины.