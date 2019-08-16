Суд отменил особый поряд в деле экс-министра финансов Подмосковья

Басманный суд Москвы отменил особый порядок рассмотрения дела экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, гарантирующего ему более мягкое наказание. Об этом сообщает РИА «Новости».

Судья огласила решение о рассмотрении уголовного дела в общем порядке.

«Прекратить особый порядок судебного разбирательства обвиняемого Алексея Кузнецова... Назначить по уголовному делу рассмотрение в общем порядке на 26 августа», — сказала судья.

Ранее сообщалось, что Алексей Кузнецов признал свою вину в хищении более 11 млрд рублей во время заседания суда.

Кузнецов бывший министр финансов Московской области, занимал этот пост с 2000 по 2008 год, с 2004 по 2008 год был также первым вице-премьером Подмосковья.

В 2007 году организованная группа, в которую входили экс-министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов и другие лица, совершила мошеннические действия, направленные на хищение более 1 млрд руб., который предназначался для правительственной программы по развитию ипотечного кредитования. В 2013 году Кузнецова задержали во Франции.