Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США

Данные минфина США о снижении российских вложений в американские гособлигации носят технический характер и не имеют большого значения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта Егора Сусина.

«Доля долларовых активов в резервах России составляет около 20% и это превышает $100 млрд. Просто они... в отчете минфина США не видны», — пояснил Сусин.

По его словам, именно по этой причине в отчете зафиксировались технические колебания. Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена «видимая» доля России в американских бумагах.

Ранее сообщалось, что Россия планомерно сокращает свои вложения в американский госдолг.