Додон хочет лично обсудить с Путиным поставки газа

Глава Молдавии Игорь Додон заявил, что хочет при встрече поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о газовых вопросах. Об этом сообщает RT.

Додон рассказал, что у него с Путиным запланирована встреча в августе-сентябре, поэтому он ждет ее, чтобы лично обсудить вопросы по газу и новое соглашение на поставки.

«Точно не позднее 10 сентября у меня состоится встреча с Путиным в рамках рабочего визита», — добавил Додон.

Ранее он заявил, что Кишинев намерен восстановить стратегические отношения с Россией.

Отношения между Россией и Молдавией ухудшились в 2015 году. Тогда молдавский парламент подписал соглашение с ЕС, согласно которому члены российского парламента и правительства не могли совершать поездки в Молдавию. Однако в 2019 году запрет был отменен.