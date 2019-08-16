Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, данное судно помогало Корпусу стражей исламской революции (КСИР) транспортировать нефть из Ирана в Сирию.

«Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace I», — подчеркнула Ортагус.

Она пояснила, что экипажу танкера могут отказать во въезде в Соединенные Штаты из-за связей с КСИР.

Ранее сообщалось, что власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1.