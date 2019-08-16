Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат

За последние 40 лет россияне стали в два раза меньше употреблять картофеля и в два раза увеличили потребление фруктов и ягод. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет Росстата.

По мнению экспертов, такие изменения связаны со стремлением россиян к здоровому образу жизни.

Как отмечается, в 1980 году жители России употребляли 117 кг картофеля на человека в год, а в 2018 году эта цифра снизилась до 59.

Что касается фруктов и ягод, то в 1980 году их употребляли 35 кг на человека в год, а в 2018 — 74.

Кроме того, как уточняется, россияне стали больше есть рыбы и рыбопродуктов, а также овощей и бахчевых.

В то же время, согласно Росстату, потребление мяса за 40 лет менялось дважды — сначала количество его потребления сокращалось, а после снова увеличилось, превысив показатель 1980 года.

Ко всему прочему, снизилось потребление хлеба, круп, макарон, а также молочных продуктов.