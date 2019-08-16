Трамп пообещал «фантастичную» сделку с Британией

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Британия движутся в сторону заключения торговой сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства выразил уверенность, что между двумя странами будет заключена «фантастичная и крупная» сделка.

«Все движется в эту сторону очень быстро», — подчеркнул Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что США могут отказать Британии в торговой сделке из-за цифрового налога.

По мнению администрации Трампа, данный налог влияет на таких гигантов, как Amazon, Google, Facebook и Twitter.