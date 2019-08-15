Депутат Госдумы оценил результаты опроса о размере справедливой зарплаты в России

Депутат Госдумы Михаил Щапов прокомментировал результаты опроса россиян о размере справедливой зарплаты, сообщает ФАН.

По его мнению, заявленные 66 тыс. руб. — это вполне адекватная цифра. При этом он оговорился, что такая оценка собственных потребностей гражданами является довольно скромной.

«Думаю, ожидаемая зарплата должна быть выше», — заявил Щапов.

Он добавил, что сейчас угрозой социальной стабильности является огромный разрыв между доходами беднейшей части населения и богатейшей. Он отметил, что его срочно стоит сокращать.

По мнению Щапова, государство в целом должно быть активнее в роли экономического регулятора-перераспределителя доходов.

Ранее жители России назвали справедливую зарплату.