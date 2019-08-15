МСП Банк выступил соорганизатором размещения биржевых облигаций ООО «Каскад» по открытой подписке на 300 млн руб.

МСП Банк выступил соорганизатором размещения биржевых облигаций ООО «Каскад» по открытой подписке на 300 млн рублей

Вчера, 14 августа 2019 года, ООО «Каскад» завершило размещение по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 300 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 российских рублей каждая со сроком погашения - в 1092-й день с даты начала размещения.

Доля фактически размещенных бумаг составила 100%, номинальный объем выпуска – 300 000 000 рублей, количество бумаг – 300 000 штук. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Бумаги имеют 4 квартальных купона. Переподписка превысила 8% от объема выпуска.

Организатором выпуска выступили ООО «УНИВЕР Капитал» и АО «МСП Банк». Техническим андеррайтером выступило ООО «УНИВЕР Капитал». Свои заявки на приобретение бумаг подали более 300 инвесторов, являющихся клиентами более чем 10 брокерских компаний.

Как сообщалось ранее, ставка 1-4 купонов установлена на уровне 16% годовых.

Общий объем программы размещения биржевых облигаций ООО «Каскад» составляет 1 000 000 000 рублей. Срок действия программы с даты присвоения ей идентификационного номера составляет 15 лет. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 3 640 дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций.

Генеральный директор ООО «Каскад» Дмитрий Стришко подчёркивает значимость сделки для компании: «Для нас это очень важный опыт – после размещения коммерческих облигаций мы впервые вышли на публичный долговой рынок с привлечением фондирования для развития бизнеса. Мы очень рады увидеть высокий спрос на наши облигации со стороны частных инвесторов и считаем, что это отражает не только интерес к нашей компании, но и высокое доверие к организаторам, которым мы очень благодарны за высочайших профессионализм, доверие и поддержку».

Асхат Сагдиев, генеральный директор ООО «УНИВЕР Капитал» отмечает: «Эта сделка стала для нас уникальной, мы очень рады выступить в ней вместе с МСП Банком, который обеспечивает своим присутствием две важнейшие функции: участие государства в прямой поддержке среднего бизнеса и одновременное вовлечение его в активное использование инструментов фондового рынка, что несомненно служит повышению уровня финансовой экспертизы менеджмента и корпоративного управления небольших компаний реального сектора. Мы также благодарны Московской Бирже, НРД, и самому Эмитенту, а главное - всем инвесторам за участие в данной знаковой сделке».

Председатель правления АО «МСП Банк» Дмитрий Голованов сообщил: «Наш банк работает только с сегментом МСП, и мы постоянно ищем разные дополнительные источники его финансирования. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы начали работать с выпусками облигаций МСП на бирже. Первую сделку мы реализовали в апреле, и сейчас можем отметить, что аппетит к этому инструменту у рынка есть. Мы продолжим выступать якорным инвестором в подобных сделках и видим много плюсов, для субъектов МСП, которые готовы этим заниматься. Выпуск облигаций МСП не обеспечен залогами и поэтому не требует отвлечения активов и дополнительного залогового имущества. В эти сделки приходят компании, для которых выход на фондовый рынок – часть долгосрочной стратегии и которые готовы соответствующим образом перестроить корпоративное управление, обеспечивая большую прозрачность своей деятельности».