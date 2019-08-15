Глава Минприроды РФ заявил о возможном введении запрета на экспорт леса в КНР

Министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин, заявил, что Россия может остановить экспорт леса в Китай, если страна не подключится к решению проблемы с нелегальной вырубкой деревьев. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Министр отметил, что запрет на поставку леса может стать реальным, если Китай не посодействует решению вопроса.

Колыбкин предложил КНР сотрудничать с Россией, а именно построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.

«Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили «черные лесорубы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кобылкин попросил выделить до 3 млрд рублей на тушение пожаров.