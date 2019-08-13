Bloomberg: Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей

Компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков за прослушку аудиосообщений пользователей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стало известно, что подрядчики расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, которые принадлежат компании.

По полученным данным, Facebook не предупреждал своих пользователей об этом.

Как отмечается, в самой компании подтвердили факт прослушки.

При этом в Facebook отметили, что пользователи, у которых были прослушаны сообщения, дали согласие на это.

Ранее Facebook предложила СМИ $3 млн в год за размещение новостей в соцсети.