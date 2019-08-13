Трамп заявил, что допускает выход США из ВТО

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не исключает выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это произойдет, если потребуется.

Он пояснил, что ВТО помогает другим странам пользоваться США ради собственных целей, в том числе ради обогащения.

Глава государства отметил, в первую очередь, Китай, который ведет с Соединенными Штатами торговую войну.

Трамп подчеркнул, что решение ВТО принять КНР в свой состав было ужасным.

Ранее сообщалось, что США намерены бороться с послаблениями в ВТО для Китая.