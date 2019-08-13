CBS и Viacom ждет слияние

Медиахолдинг CBS Corporation и медиаконгломерат Viacom заключили принципиальное соглашение о слиянии. Об этом передает The Wall Street Journal.

Как стало известно, бизнесмен и медиамагнат Самнер Редстоун хочет создать крупного игрока в сфере развлечений стоимостью около $30 млрд.

Также отмечается, что обе компании таким образом надеются укрепить свои позиции на рынке и постараются навязать конкуренцию более крупным игрокам в сфере кабельного телевидения и потокового вещания.

Отмечается, что в результате слияния такие активы Viacom, как MTV, Nickelodeon, Comedy Central и киностудия Paramount объединятся с вещательными сетями CBS и Showtime.

Ранее сообщалось, что продюсерская компания Bad Robot, принадлежащая режиссеру Джей Джей Абрамсу, близка к заключению соглашения с корпорацией WarnerMedia.