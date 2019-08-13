Секретарь СНБО рассказал о плане «Б» на случай остановки российского газа

У Украины имеется план «Б», которым Киев воспользуется в случае прекращения Российской Федерацией транзита газа в Европу, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, сообщает ТАСС.

«Было бы абсолютно безответственно не иметь плана «Б», — сказал Данилюк.

По его словам, подписание нового или продление этого контракта с Россией возможно лишь после формирования нового правительства на Украине и назначения нового министра энергетики. По его словам, именно он будет отвечать за соответствующие переговоры.

Он также добавил, что в разрабатываемой стратегии нацбезопасности основное внимание уделяется вопросам энергетической безопасности.

Ранее Медведчук высказался по поводу решения газового вопроса между Украиной и Россией.