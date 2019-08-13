США внесли в черный список Калужский радиотехнический институт

США ввели санкции против Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Федерального реестра Соединенных штатов.

Как отмечается, причиной такого решения стало то, что данный институт является филиалом концерна «Радиоэлектронные технологии», который уже входит в американский санкционный список.

По мнению властей США, КНИРТИ действует «вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики» Соединенных Штатов.

Уточняется, что документ вступит в силу 14 августа.

Ранее Госдеп официально объявил о новых санкциях против России.