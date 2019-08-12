Минтруд предложил оплачивать россиянам рабочий день для диспансеризации

В Министерстве труда России предложили законопроект, в рамках которого россиянам предоставляется один оплачиваемый рабочий день для прохождения диспансеризации. Об этом передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Согласно документу, такое право может быть гарантировано гражданам старше 40 лет.

При этом в законопроекте оговаривается, что воспользоваться данной опцией можно будет только раз в год.

Также отмечается, что сотрудник должен будет предоставить работодателю справку от медицинской организации, подтверждающую прохождение диспансеризации.

Ранее в Общероссийском народном фронте предложили разрешить штатным сотрудникам периодически работать удаленно.