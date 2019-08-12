Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве и 10 млн рублей

Житель Карелии выиграл в лотерее двухуровневую трехкомнатную квартиру в Москве и 10 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что квартира расположена в районе метро «Ботанический сад», ее стоимость достигает 33 млн рублей.

Уточняется, что победитель пока не обратился за получением приза.

Кроме того, мужчина может отказаться от жилплощади в столице, тогда он получит выигрыш в 43 млн рублей.

Также еще десять участников лотереи получили квартиры за 1,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что британец выиграл в лотерею $156 млн.