Рост ВВП РФ в I полугодии предварительно составил 0,7%
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Рост ВВП России в первом полугодии составил, по предварительным данным, 0,7%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что во второй половине 2019 года рост должен ускориться до 0,9%.
Уточняется, что в середине июля, ВВП России увеличился на 0,8%.
Кроме того, ВВП России в первом квартале 2019 года вырос на 0,5%.
По данным Минэкономразвития, ВВП должен вырасти за весь 2019 год на 1,3%.
Ранее сообщалось, что объем серых зарплат в России составил более 13,07 трлн рублей.