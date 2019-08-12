Рост ВВП РФ в I полугодии предварительно составил 0,7%

Рост ВВП России в первом полугодии составил, по предварительным данным, 0,7%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что во второй половине 2019 года рост должен ускориться до 0,9%.

Уточняется, что в середине июля, ВВП России увеличился на 0,8%.

Кроме того, ВВП России в первом квартале 2019 года вырос на 0,5%.

По данным Минэкономразвития, ВВП должен вырасти за весь 2019 год на 1,3%.

Ранее сообщалось, что объем серых зарплат в России составил более 13,07 трлн рублей.