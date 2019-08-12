Опрос показал, сколько россиян недовольны зарплатой

Фонд «Общественное мнение» провел исследование, чтобы выяснить, сколько россиян недовольны уровнем своей заработной платы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно полученным результатам, 39% респондентов оказались не удовлетворены уровнем своей зарплаты. 34% полагают, что уровень сложности их работы и объемы не соответствуют заработку. При этом число недовольных уменьшается с увеличением абсолютного значения зарплаты, т.е. по мере роста зарплаты сокращается число недовольных. При этом средняя зарплата в августе составила 21 тыс. руб.

«Несмотря на заявленное недовольство зарплатой, большинство (32%) укладывается в рамки своего зарплатного бюджет», — говорится в материале.

Уточняется, что только 20% участникам опроса не хватает средств до зарплаты.

Ранее социологи выяснили, что россиянам не хватает денег до зарплаты.