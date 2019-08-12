В России вырос въездной турпоток на 25%

Число иностранных туристов, приехавших в Россию в первом полугодии 2019 года, возросло на 24,97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что больше всего иностранцев прибыло из Китая, Израиля, Германии, Франции, Италии, Испании и Индии.

Кроме того, прирост туристов показали страны, не входящие число лидеров по посещаемости их гражданами России. Так, из Таиланда прибыло 30,7 тыс. туристов (прирост на 28,46%), Японии – 29,5 тыс. (прирост на 54,96%), Турции – 23,4 тыс. (прирост на 8,83%), Австралии – 23,3 тыс. (прирост на 10,64%), Канады – 18 тыс. (прирост на 3,44%). Также показатели возросли у Нидерландов, Швейцарии, Австрии, Бельгии, и Кубы.

Согласно имеющимся данным общий въездной поток иностранных граждан на территорию России в первом полугодии 2019 года остался практически тем же. Годовой прирост составил 0,78%, всего в страну въехало 15,073 млн граждан иностранных государств. Украина, Казахстан, Узбекистан, Китай, Таджикистан вошли в пятерку лидеров.

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