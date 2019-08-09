Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России

В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, теперь рыбаки-любители не смогут использовать при ловле сети, а также продавать их. Любительское рыболовство с использованием сетей будет разрешено только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, так как там добыча рыбы является основным источником пропитания. Уточняется, что такие орудия ловли обязуют ставить на учет и маркировать.

Сообщается, что также будут введены суточные нормы вылова рыбы, а также ограничения на подводную охоту.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий россиянам бесплатно рыбачить.