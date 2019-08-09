Социологи выяснили, что россиянам не хватает денег до зарплаты

Работающим по найму россиянам часто не хватает денег до зарплаты. Об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на данные опроса Фонда общественного мнения.

Согласно данным исследования, дефицит средств до зарплаты ощущает каждый пятый россиянин.

Как отмечается, денег чаще всего не хватает россиянам, получающим не более 14 тысяч рублей.

Однако социологи сообщают, что у 21% жителей России редко наступает нехватка средств до зарплаты.

Ранее с помощью опроса узнали главные семейные нужды россиян.