Официальный курс евро снизился

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник, снизился.

Курс евро уменьшился на 2,36 копейки - до 73,0196 рубля, курс доллара увеличился на 12,44 копейки - до 65,2543 рубля.

Ранее сообщалось, что на открытии торгов курс рубля снижается к доллару и евро.