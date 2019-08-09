В России снизились продажи кваса и мороженого

Из-за холодной погоды этим летом спрос россиян на мороженое упал. Об этом рассказали опрошенные «Газетой.Ru» торговые сети.

Кроме мороженого, спрос упал также и на другие традиционно летние продукты: квас, пиво и прохладительные напитки. Даже фрукты – арбузы и дыни – россияне стали покупать реже. В результате многие торговые сети предлагают скидки 25-50% на «летние» товары, чтобы увеличить спрос.

Впрочем, холодная погода не сказалась на покупках мяса для традиционных летних шашлыков.